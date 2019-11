Si svolgeranno a Casalbordino "due eventi per scoprire l'Armenia e raccontare la storia e la resilienza del suo popolo, nonché la tragedia da loro vissuta, il primo genocidio del XX secolo con un milione e mezzo di cristiani armeni trucidati da parte dell'Impero Ottomano".

Il focus tematico si articolerà in due appuntamenti, con il patrocinio del Comune di Casalbordino, tenuti dalla studiosa armena Fimi Arakelian: il primo giovedì 18 agosto dalle ore 18, presso l'aula convegni della Basilica Madonna dei Miracoli dal titolo: “Italiani ed Armeni, un rapporto poco conosciuto che dura da secoli”.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 19 presso il borghetto Casette Santini, in località Pineta di Casalbordino Lido (adiacenze bar ristorante Finisterrae) e avrà come tema: “La mia Armenia: ritorno alle radici e incontri di pace”, con racconti e testimonianze, reportage fotografico e approfondimenti vari, tra cui quello sul recente viaggio del Papa in Armenia. Sarà anticipato da apericena facoltativo.

Per informazioni: 339.4113989 – 347.0090912