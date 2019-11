Una moto si è scontrata contro un'automobile poco dopo le 11 sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito e trasportato all'ospedale "San Pio" di Vasto dal 118 accorso sul luogo dell'incidente.

La dinamica è in fase di ricostruzione, l'episodio è avvenuto all'altezza del Caseificio 3 Monti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale di San Salvo. L'uomo non è in pericolo di vita.