Si continua a lavorare in vista dell’inizio del campionato di eccellenza in casa Cupello Calcio. La rosa costruita in estate, con i nuovi innesti di un mercato da otto in pagella e le conferme importanti arrivate a luglio, si sta allenando agli ordini di mister Di Francesco da inizio agosto per prepararsi al primo appuntamento stagionale: la Coppa Italia. Il prossimo 28 agosto al Comunale di Cupello arriverà l’U.s. San Salvo. Le premesse per i rossoblù sono più che positivi ma bisognerà dimostrare il proprio valore sul campo.

Dopo aver ascoltato le parole di mister Di Francesco [LEGGI] in questi giorni ci siamo rivolti anche verso una delle novità del mercato estivo rossoblù, l’ex Vastese Calcio Mattia De Fabritiis, il quale ci ha parlato della sua scelta di giocare a Cupello, dei primi impegni stagionali, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa riguardo alla non conferma della Vastese Calcio in serie D.