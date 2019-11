Nell'estate 2016 non si farà il Vasto film festival. La ventunesima edizione non è prevista dal calendario delle manifestazioni estive-autunnali.

Nel settore degli spettacoli, è un'estate nel segno dell'emergenza, quella a cui l'amministrazione Menna cerca di mettere una pezza allungando la stagione fino agli ultimi giorni di ottobre con due appuntamenti dedicati alle delizie culinarie a base di pescato locale e alle tradizioni enogastronomiche vastesi.

Si fa sentire il peso dell'eredità lasciata dall'amministrazione Lapenna: nessuna programmazione della stagione estiva 2016 e bilancio di previsione approvato non ad aprile dal vecchio Consiglio comunale, ma il primo agosto dal nuovo, scaturito dalle elezioni del 19 giugno scorso.

Ieri l'annuncio degli appuntamenti del 16 agosto, tradizionale notte dei falò in spiaggia e dei fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte, oltre che del concerto alla rotonda di Vasto Marina. Quest'anno sul palco salirà Morgan, il cantautore e leader dei Bluvertigo che negli anni scorsi ha fatto parlare di sé come musicista, giudice di X-Factor e per le sue vicende private. E sui social network è già aperto il dibattito tra chi apprezza e chi critica la scelta dell'artista per il concerto di Ferragosto.

Gli appuntamenti principali - E' iniziata la rassegna Musica in Cortile, che riempirà la corte interna di Palazzo d'Avalos con altri quattro spettacoli, tra cui il concerto di Fabio Concato del 16 agosto.

Il 20 e il 21 agosto Bollicina mon amour-Festival delle bollicine abruzzesi, organizzato dal consorzio Vivere Vasto Marina. Il 20 agosto esibizione di Flyboard davanti al pontile. Il 28 e il 29 torna il New Acoustic Music Festival, giunto alla 14^ edizione. Fumetti, giochi e divertimento il 3 e il 4 settembre al Vasto comics and games, mostra mercato curata dalla Consulta giovanile, mentre il 9 e il 10 settembre sarà la volta di Vastophil, l'evento dedicato agli appassionati di filatelia e numismatica. Premio nazionale Histonium il 24 settembre. Non è stato, invece, ufficializzato il programma delle festività patronali del 29 e del 30 settembre in onore di San Michele Arcangelo. A ottobre spazio alle prelibatezze della tradizione marinara col Fresh fish festival (1 e 2 ottobre) nel mercato coperto di Santa Chiara e il Paranza parade party, festival delle tradizioni eonograstronomiche, in programma sulla riviera il 29 ottobre.