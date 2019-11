Andrea Iannone partirà dalla pole position nel gran premio dell'Austria. Il pilota di Vasto ha saputo trovare un ottimo feeling con la sua Ducati Desmosedici e alla fine ha piazzato la zampata vincente per battere la concorrenza degli avversari in pista. Nel gran premio di domani ci sarà una prima fila tutta italiana: dietro a Iannone, infatti, partiranno Rossi e Dovizioso. E così è arrivata la sua seconda pole position in carriera in MotoGp.

Le qualifiche. Dopo essere stato molto positivo nei turni di prove libere il pilota vastese si lancia all’attacco sulla pista austriaca, dando vita ad una sfida a distanza con Lorenzo nel suo giro lanciato. E al passaggio sul traguardo Iannone piazza un 1’23’’623, soffiando la temporanea pole position per 16 millesimi a Jorge Lorenzo. Al suo secondo tentativo Dovizioso passa davanti a tutti, con un giro da 1’23’’598.

Per Iannone nei box cambio della ruota anteriore e nuovo giro lanciato per andare a caccia della prima posizione in griglia. Lorenzo vola davanti a tutti (1’23’’361) ma negli ultimi minuti si scatena una lotta in pista che vede prima salire davanti a tutti Dovizioso, poi Rossi. Ma, all'ultimo assalto, Iannone vola e stampa un 1'23'142 che gli fa guadagnare la pole position.

La gioia di Iannone. "La qualifica è sempre molto difficile - ha commentato Iannone al termine della sessione -. Siamo stati veloci, sono molto contento più che altro perchè oggi riesco a guidare un po' meglio, ho un pochino meno male alla costola [si è infortunato allenandosi con il motocross, ndr]. La clinica mobile ha fatto un lavoro incredibile ma domani sarà dura dover affrontare 28 giri. La pole è stata fighissima, è stato un giro incredibile. Dopo aver sbagliato il primo giro mi sono detto: dobbiamo migliorare ancora. In quell'ultimo giro poteva succedere di tutto ed è andata bene. Sono contento di partire in pole, è la mia seconda in MotoGp e speriamo di poter fare una buona gara".

La griglia di partenza: Iannone, Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Marquez, Vinales, Crutchlow, Redding, A.Espargaro, Barbera, Laverty, Pedrosa, Petrucci, Smith, P. Espargaro, Hernandez, Pirro, Rabat, Bautista, Miller, Bradl, Baz.