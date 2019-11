"Meglio tardi che mai" verrebbe da dire. Dopo sette mesi l'Anas sta provvedendo alla sistemazione dell'asfalto dissestato sul tratto della Statale 650 crollato durante la piena del fiume Treste a fine novembre 2015 [LEGGI].

I lavori sono cominciati nelle prime ore di questa mattina e dovrebbero terminare a breve, lunghe code si sono formate soprattutto in direzione mare. Tra il km 68 e il km 69, già qualche giorno dopo la riapertura del tratto nel dicembre scorso del tratto crollato, erano apparsi avvallamenti diventati vere e proprie buche nel giro di poche settimane. Un dissesto "previsto" e annunciato dagli stessi dirigenti Anas durante la riapertura al traffico (imputato alla fase di assestamento dei lavori di ricostruzione della carreggiata portata via dalle acque), ma al quale non erano seguiti interventi immediati (come invece affermato quella sera) e che rappresentava un pericolo considerata l'alta velocità delle auto in transito.