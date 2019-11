Una piccola coltivazione di canapa indiana in balcone a San Salvo in pieno centro abitato. È la scoperata che hanno fatto gli uomini della guardia di finanza di Vasto insospettiti dal via vai nei pressi dell'abitazione.

"Dopo aver notato anomali e frequenti movimenti di persone – spiegano le fiamme gialle – che con atteggiamenti furtivi entravano ed uscivano da una abitazione di San Salvo, abbiamo proceduto alla perquisizione di una persona che, con atteggiamenti equivoci, interloquiva con altri soggetti facendo presagire possibili passaggi di involucri sospetti. Successivamente i controlli sono stati estesi anche all’abitazione, al cui interno veniva individuato anche un secondo soggetto palo che aveva la funzione di segnalare la presenza di possibili forze dell’ordine nelle adiacenze.

L’attività posta in essere permetteva di sequestrare complessivamente una piantagione di marijuana fai da te composta da più di 6 piante di cannabis indica, con altezza superiore agli 80 cm, nonché materiale di concimazione e diversi attrezzi agricoli, utilizzati per l’illecita coltivazione della sostanza stupefacente, nonché 32,00 gr. di hashish abilmente occultati, due apparecchi per tritare la marijuana, due bilancini di precisione e un’ascia di acciaio con impugnatura in plastica, quest’ultima nascosta nella vaschetta dello scarico del water.

Lo stupefacente sequestrato, laddove immesso in commercio, avrebbe fruttato circa 4.000 euro. Lo stupefacente sottoposto a sequestro, opportunamente repertato, è stato inviato presso i laboratori dell’Arta de L’Aquila per le analisi quantitative e qualitative al fine di riscontrare il principio attivo. I responsabili sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica. Le indagini sono ancora in corso al fine di individuare la possibile illecita filiera".

I denunciati sono due 40enni del posto con vari precedenti alle spalle.