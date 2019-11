Tutto è pronto per celebrare, domenica 14 agosto, la 37ª sagra della vera Ventricina di Guilmi, diventata ormai l'appuntamento più importante dell'anno, al pari della festa del santo Patrono, quando tutti i guilmesi, dovunque si trovino, tornano al proprio paese.

"La ventricina – spiegano gli organizzatori – è il prodotto tipico di Guilmi e, nonostante i numerosi tentativi di imitazione, bisogna andare sul posto per assaggiarla e gustarne le caratteristiche di profumo e sapore che non si trovano in nessun altro salume simile. Tale unicità deriva non solo dalle carni dei suini allevati con metodo tradizionale e con alimentazione naturale, ma anche dalla felice posizione collinare di Guilmi, posto ad uguale distanza dal mare e dalla Maiella, circondato su tre lati da una valle in cui si avvicendano brezze di mare e di monte. Si crea così un microclima particolarmente adatto alla stagionatura della ventricina. Particolare molto importante, che differenzia il nostro salume dagli altri analoghi, è l'assoluta assenza di conservanti, aromatizzanti e coloranti. Il caratteristico colore rosso è dovuto esclusivamente alla presenza di peperone tritato e per venire incontro al gusto di tutti, la ventricina viene prodotta sia con peperone piccante che con quello dolce. La sagra delal ventricina è la festa dei buongustai e non solo. Infatti chi verrà a Guilmi il 14 agosto troverà non solo piatti a base di ventricina, ma anche tanto divertimento, musica, balli in piazza e tanta allegria".