"Il cantante del Ferragosto vastese sarà Morgan", annuncia Carlo Della Penna, assessore al Turismo del Comune di Vasto.



"L’esibizione del cantautore milanese, che precederà il tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici, avrà inizio alle ore 22 nel centro di Vasto Marina", annuncia un comunicato stampa del municipio dopo l'annullamento della conferenza stampa convocata prima per domani, poi per le 17, infine disdetta.



“Dopo i successi del Siren Festival, della Notte Bianca e della Notte Rosa delle Sirene, un Ferragosto denso di eventi, all’insegna del divertimento per tutte le età”, commenta Della Penna. "Per la mattinata del 16 si conferma la suggestiva Sagra delle Campanelle che annualmente, in occasione della festa di San Rocco, anima Piazza Rossetti e il centro cittadino. La giornata culminerà nella tradizionale Notte dei falò” in concomitanza col concerto dell'istrionico ex giudice di X-Factor.