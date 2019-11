Sarà derby già alla prima giornata. La Vastese inizierà il campionato di serie D il 4 settembre ospitando allo stadio Aragona il Chieti. I biancorossi inizieranno quindi la nuova avventura nel campionato interregionale, in cui sono stati inseriti nel girone F, contro una delle avversarie di sempre. Il ritorno sarà a Chieti l'8 gennaio. Per la prima trasferta saranno già tanti i chilometri da affrontare: la squadra di mister Colavitto sarà di scena l'11 settembre a San Marino per poi tornare a giocare in casa contro il Monticelli la domenica successiva.

Tutti nel girone d'andata i derby abruzzesi per i biancorossi: il 30 ottobre all'Aragona la sfida con il Pineto, l'8 dicembre arriverà a Vasto il San Nicolò. Due anche le sfide con squadre molisane: il 16 ottobre si gioca all'Aragona con il Campobasso (ritorno il 19 febbraio), il 18 dicembre, ultima di andata, trasferta in casa dell'Agnonese.

Il calendario - CLICCA QUI

Girone F - 1ª giornata

Alfonsine-Matelica

Castelfidardo-Monticelli

Jesina-Recanatese

Pineto-Campobasso

Romagna Centro-Olympia Agnonese

S.Nicolò Teramo-Fermana

Sammaurese-Vis Pesaro

Civitanovese-San Marino

Vastese-Chieti