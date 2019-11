Convocata inizialmente per domattina, poi anticipata a oggi pomeriggio, infine annullata, si terrà alle 17 in municipio la conferenza stampa di "presentazione del programma delle manifestazioni estive", come recita il comunicato diramato dal Comune di Vasto. E la cosa scatena l'ironia dell'opposizione. Sul suo profilo Facebook, Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, commenta: "Finalmente il Comune di Vasto ci presenta gli eventi per la stagione 2016... O forse è un lapsus e volevano dire stagione turistica 2017".

Il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione, incombenza che la Giunta Menna ha ereditato dalla precedente amministrazione Lapenna, anch'essa di centrosinistra, ha ingessato l'allestimento di un programma completo degli spettacoli fino allo scorso primo agosto, quando il Consiglio comunale ha dato il via libera all'approvazione dell'indispensabile documento contabile. Certo è che due terzi della bella stagione ormai sono trascorsi.