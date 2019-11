Il beach volley vastese continua a vivere una stagione entusiasmante. Mentre Ettore Marcovecchio è a Rio de Janeiro per seguire la coppia Lupo-Nicolai, attesa dal derby con gli altri italiani Ranghieri-Carambula, ci sono altre due concittadine a difendere i colori della nazionale italiana. Claudia Scampoli ha avuto appena il tempo di festeggiare per il trionfo nel Trofeo delle Regioni insieme a Giada Russo [GUARDA L'INTERVISTA] che già ha dovuto rifare la valigia e e ripartire per tornare a giocare sulla sabbia con la canotta della nazionale italiana.

Da ieri, infatti, la 17enne vastese sta disputando in coppia con Anna Piccoli gli Europei under 18 di beach volley a Brno,in Repubblica Ceca. A guidarle in panchina c'è Caterina De Marinis, dallo scorso anno responsabile del settore giovanile azzurro. Le due giocatrici italiane hanno esordito con una vittoria per 2-0 sulla coppia di Cipro ed oggi concluderanno la pool sfidando le ragazze dell'Estonia e dell'Egitto con l'auspicio di accedere alla fase successiva. La coppia Scampoli-Piccoli l'anno scorso ha già primeggiato nella competizione continentale under 17. In casa azzurra, quindi, dita incrociate e tanta concentrazione per poter tornare dalla Repubblica Ceca con un buon risultato.