Sul lungomare di San Salvo Marina sono stati installati totem informativi multimediali a cura della cooperativa sociale Arcotur in accordo con l’assessorato comunale alle Attività produttive del Comune di San Salvo. Al momento ne sono stati installati tre luminosi: uno in piazzale Colombo e i restanti nella zona nord e sud del lungomare zona parcheggi.

"I totem installati – dice l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza - sono il miglior modo per veicolare i messaggi informativi a tutto vantaggio dei cittadini e dei turisti che affollano le nostre spiagge. Il servizio parte in via sperimentale fornendo notizie sugli avvenimenti dell’estate sansalvese e su notizie utili per meglio soggiornare nella nostra Città. Mi auguro che venga colta in pieno l’utilità di questo strumento di comunicazione". La Cooperativa sociale Arcotur gestisce i punti informativi presso il palazzetto dello sport in via Magellano e il box presso piazzale Colombo e il servizio a pagamento dei parcheggi attivi a San Salvo Marina.