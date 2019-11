Per il quinto anno consecutivo si accendono ancora una volta i riflettori a San Salvo per Nottambula 2016, il grande contenitore di eventi organizzato dalla New Generation e patrocinato dal Comune di San Salvo per vivere la città dal tramonto all’alba.

Ospite della serata Dado, comico di Zeling e Made in Sud, che si esibirà in Corso Umberto I nei pressi del Monumento ai Caduti. Verrà allestito un palco “aperto a tutti” dove ognuno potrà esibirsi al karaoke (coordinato da Michele Paolino). Il programma è completato dal Dj set live music, dagli artisti di strada, gli acrobatici con l’Accademia Dinamika, le immancabili brasiliane e le girl show oltre al gruppo locale I Zurbazò e i Ritmia e le Cheerleader.

Non mancheranno, dopo la felice esperienza dello scorso, ampi spazi per i più piccini con l’area gonfiabili, lo zucchero filato e il mini lunapark e punti riservati ai gonfiabili oltre a spazi dover poter sostare e gustare i vari stand di prelibatezze locali.

Sarà attivo il servizio navetta da San Salvo Marina con tre mezzi e cinque fermate per favorire l’arrivo in città in sicurezza del maggior numero di persone. I collegamenti avranno inizio dalle ore 19.00 alle 5.00 con fermate a San salvo Marina (Bar Meeting, Beat Cafè, Playa Hermosa, Lido Coccorito e Le Marinelle) e San Salvo (via Istonia).

C’è grande attesa anche per l’estrazione della lotteria: in palio una crociera sul Mediterraneo per due persone oltre a numerosi altri premi. Durante la serata resteranno aperti l’Infopoint per fornire informazioni e il Museo archeologico (che potrà essere visitato con la mostra delle copie dei mosaici di Ravenna).

Saranno posizionati quindici bagni chimici in diversi punti dell’area della Città riservata a Nottambula individuabili con apposita segnaletica. Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca evidenzia come anche quest’anno la Città saprà accogliere quanti parteciperanno a Nottambula 2016 che è capace di richiamare decine di migliaia di persone. "Lo ribadisco, Nottambula è una vetrina importante per San Salvo e per il suo centro storico che si apre ai giovani e alle famiglie per un’inde anata per promuovere la città offrendo servizi e accoglienza".

Per qualsiasi informazione è attivo il sito www.nottambulasansalvo.it.