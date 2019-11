Ennesimo tentativo di vendita del parcheggio sotterraneo di Vasto Marina. Il Comune di Vasto ci riprova e lo inserisce nel Piano delle alienazioni contenuto nel bilancio di previsione approvato il 2 agosto scorso dal Consiglio comunale.

Dalla vendita dei 20 immobili inseriti nel documento, l'amministrazione comunale ha preventivato di incamerare nelle casse municipali la somma complessiva di 4 milioni 708mila euro. Ma la vendita di alcuni fabbricati risulta difficile, essendo fallita già negli anni scorsi. Su tutti il parcheggio: un garage ricavato dal piano interrato di un palazzo di via Martiri Istriani. Acquistato negli anni Novanta dall'amministrazione di centrodestra allora guidata da Giuseppe Tagliente, costò due miliardi delle vecchie lire. E' abbandonato. Nel corso degli anni, è stato utilizzato raramente e solo in occasione di alcuni eventi estivi. Ora il valore stimato è ancora elevato: un milione 583mila euro.

Non solo. Il Comune prova ad alienare anche l'ex Scuola civica musicale di via De Gasperi, la palazzina di via Naumachia che fu prima sede staccata dell'Istituto tecnico commerciale Palizzi e poi ospitò alcune associazioni. Nell'elenco figura anche il circolo pensionati di piazza Marconi (400mila euro), su cui negli anni scorsi si scatenò la polemica di coloro che si opponevano al trasferimento dalla storica sede.