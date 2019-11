Paint my run, buona la prima. È stata una corsa con tantissimi vincitori: tutti quelli che, partiti del Conad Superstore di via Cardone, sono arrivati al parco Muro delle Lame dopo aver percorso le strade della città. La particolarità? Erano tutti colorati, come "da regolamento". Sin dalla partenza i partecipanti all'evento organizzato in città dalla Beach Sportclub Vasto con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione di Podistica Vasto e AnDj hanno iniziato il lancio di polveri colorate a suon di musica. Poco prima delle 19 la partenza della corsa 'colorata', con l'assistenza di polizia municipale, protezione civile, polizia, carabinieri e Croce Rossa affinchè tutto si svolgesse per il meglio. In tre punti i partecipanti hanno dovuto attraversare un "fuoco incrociato" di colori.

Per i podisti provetti è stato un allenamento "originale", per tanti altri l'occasione di far festa in un modo diverso dal solito. Tanti ragazzi, gruppi di amici, famiglie con i bambini particolarmente divertiti dalla mare di colori, anche qualche corridore accompagnato dal proprio cane, hanno partecipato con entusiasmo a questa prima edizione vastese del Paint My Run. All'arrivo al parco Muro delle Lame momento di ristoro e la musica di AnDj, anche sfidando la pioggia, per chiudere la giornata.