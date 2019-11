Si è dovuto attendere tanto ma finalmente alle 12:00 di questa mattina l’attesa è terminata. Sono stati ufficializzati infatti i gironi della serie D per quanto riguarda la stagione 2016/2017 e la Vastese Calcio è finita nel girone F insieme alle abruzzesi Chieti, San Nicolò e Pineto, alle molisane Agnognese e Campobasso. Andando avanti nel girone D anche Alfonsine, Jesina, Romagna Centro, Civitanovese, Matelica, Sammaurese, Castel Fidardo, Fermana, Monticelli, Recanatese, San Marino e Vis Pesaro.

Non resta che attendere l'uscita dei calendari, in programma per domani. Per quanto riguarda il turno preliminare di Coppa Italia, la Vastese affronterà il Pineto in trasferta il prossimo 21 agosto alle ore 16:00.

Questa la composizione dei gironi

Girone A: Bustese, Caronnese, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Oltrepovoghera, Pro Sesto, Varese, Varesina, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Cuneo, Gozzano, Pinerolo, Pro Settimo, Verbania.

Girone B: Pro Patria, Lecco, Caravaggio, Cavenago Fanfulla, Ciliverghe Mazzano, Ciserano, Darfo Boario, Grumellese, Monza, Olginatese, Pergolettese, Ponte S. Pietro Isola, Scanzorosciate, Seregno, Virtus Bergamo, Dro, Levico, Virtus Bolzano.

Girone C: Cordenons, Tamai, Triestina, Abano, Altovicentino, Belluno, Calvi Noale, Campodarsego, Carenipievigina, Este, Legnago, Mestre, Montebelluna, Arzignanochiampo, Union Ripa La Fenadora, Vigasio, Vigontina, Virtus Vecompa Verona.

Girone D: Castelvetro, Correggese, Fiorenzuola, Imolese, Lentigione, Mezzolara, Ravenna, Ribelle, Virtus Castelfranco, Colligiana, Pianese, Poggibonsi, Rignanese, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Adriese, Delta Rovigo.

Girone E: Argentina, Fezzanese, Finale, Lavagnese, Ligorna, Savona, Sestri Levante, Sporting Recco, Sanremo, Gavorrano, Ghivizzano, Grosseto, Jolly Montemurlo, Massese, Ponsacco, Real Forte Querceta, Valdinievole Montecatini, Viareggio.

Girone F: Chieti, Pineto, San Nicolò Teramo, Vastese, Castel Fidardo, Civitanovese, Fermana, Jesina, Matelica, Monticelli, Recanatese, Vis Pesaro, Campobasso, Olympia Agnonese, Alfonsine, Romagna Centro, Sammaurese, San Marino.

Girone G: Avezzano, L’Aquila, Albalonga, Flaminia, Nuova Monterosi, Ostiamare, Rieti, Arzachena, Lanusei, Latte Dolce, Muravera, Nuorese, San Teodoro, Torres, Città di Castello, Foligno, Sporting Trestina, Vivialtotevere Sansepolcro.

Girone H: Az Picerno, Francavilla, Potenza, Vultur, Agropoli, Gelbison, Herculaneum, Nocerina, Anzio, Città di Ciampino, Cynthia, Trastevere, Bisceglie, Gravina, Madrepietra Daunia, Manfredonia, Naqrdò, San Severo.

Girone I: Castrovillari, Palmese, Rende, Roccella, Sersale, Aversa Normanna, Pomigliano, Cavese, Gragnano, Frattese, Gladiator, Sarnese, Turris, Due Torri, Gela, Igea Virtus, Sancataldese, Sicula Leonzio.

Turno preliminare di Coppa Italia

21 agosto (ore 16:00) Pineto-Vastese

*la vincente incontrerà il San Nicolò al primo turno il 28 agosto (ore 16:00)