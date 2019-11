È stata trasportata al San Pio in codice rosso la donna di 52 anni, C.R. le sue iniziali, investita questa sera in viale Perth, nel tratto sud della circonvallazione Istoniense. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto la donna stava attraversando la strada quando è stata colpita dalla Ford Fiesta, guidata da una donna, che procedeva in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna e l'hanno poi portata in Pronto Soccorso. La donna è stata sottoposta a Tac ed ora è ricoverata in ospedale sotto osservazione. Nella notte la donna è stata trasferita a Chieti, dove è ricoverata in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi.

Intervenuti anche gli agenti del commissariato di Vasto per ricostruire la dinamica dell'accaduto insieme ai colleghi della stradale di Lanciano.