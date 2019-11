Ore 20,50 - Approvata la sola risoluzione della maggioranza. Seduta terminata.

Ore 19,45 - Laudazi: "Gli atti vanno letti e motovati". "Affidamenti diretti ad amici degli amici". Battibecco con Lapenna.

Ore 19,30 - Lapenna: "La Giunta ha dato solo l'atto di indirizzo al dirigente".

Ore 19,15 - Forte: "Ho tre documenti da sottoporre al voto: uno della minoranza, uno sottoscritto da 13 consiglieri di maggioranza, uno sottoscritto da tre consiglieri di minoranza".

Ore 19 - Marco Marra (Si per Vasto): "Ho sentito parlare di dimissioni senza neanche un rinvio a giudizio".

Ore 18,54 - Guido Giangiacomo (FI): "Il sindaco deve chiedere all'assessore: 'Valuta se per il momento e` il caso di sospendere la tua,attivita`. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso".

Ore 18,34 - Mauro Del Piano (SI per Vasto), intervento critico: "Andiamo a controllare anche gli appalti sotto la soglia dei 40mila euro, se vengono affodati ai soliti noti".

Ore 18,10 - Suriani: "È una vicenda contorta, strana. È anche una vicenda illecita? Questo non lo so. Sarà la magistratura a chiarirlo"."Probabilmente lo avete fatto non solo nel 2013, ma anche nel 2012 e nel 2014. Sempre con la stessa procedura. Sindaco, assessori Cianci e Del Casale, voi c'eravate nella precedente consiliatura. Quanto meno avete controllato male. Vo offriamo una soluzione politica: sospendere la delega all'assessore Marchesani. Lei ha vinto non grazie, ma nonostante alcuni personaggi del passato".

Ore 18,02 - Alessandra Cappa (Unione per Vasto): "Se dovessi dare un titolo a questo mio intervento, darei: cronache di un dittatore".

Ore 17,55 - D'Elisa: "Sindaco, è il caso che l'assessore Lina Marchesani si autosospenda".

17.30 - "Questa non sarà un'aula di tribunale e non entrerò nel merito della vicenda con date, nomi, importi ecc. e voglio che tutti i consiglieri facciano altrettanto perché ho una grandissima fiducia nella magistratura". È il primo intervento del sindaco Francesco Menna che risponde alla Cieri. "Se qualcuno pensa di mettere in dubbio le mie battaglie su legalità e trasparenza, non esiterò a rivolgermi alla folta schiera di avvocati che mi difendono. Chiedo alla magistratura di fare in fretta, il più presto possibile".

17.20 - "170mila euro per un calendario estivo proposto la mattina del 1° luglio e approvato alle 14.30 delle stesso giorno". È quanto sarebbe emerso dai documenti esaminati dal Movimento 5 Stelle. Ludovica Cieri nel suo intervento: "Approvazione senza verificare la validità della proposta, la sua economicità, senza ascoltare altre proposte da altri privati".

Altri punti centrali, il pagamento: 120mila euro pagati 7 giorni dopo l'affidamento, "Addirittura prima del primo spettacolo della proposta. Alcuni eventi, nonostante fossero già stati pagati dall'ente, erano anche a pagamento, perché?".

17.05 - Francesco Prospero (Progetto per Vasto) subentra al dimissionario Massimo Desiati. Il sindaco Menna ha rivolto un saluto al candidato sindaco che da poco ha annunciato l'addio alla politica e al suo sostituto. Un emozionato Prospero ha affermato nel suo intervento: "Lavorerò sempre nell'interesse della città, sono onorato di subentrare a Desiati".

16.30 - Seduta già infuocata. Minoranze battagliere sulla data e sulla modalità della convocazione del consiglio comunale straordinario. La seduta infatti sarebbe stata convocata con 46 ore di anticipo invece delle 48 ore previste. Il presidente Forte ha suggerito di sospendere per un paio di ore. Al termine della discussione si procede com la seduta.

La seduta si preannuncia infuocata. Oggi Consiglio comunale straordinario e urgente per discutere dell'inchiesta giudiziaria riguardante l'organizzazione degli eventi estivi del 2013. Indagate 9 persone, tra cui 6 componenti della Giunta Lapenna in carica tre anni fa.

L'assemblea civica è stata convocata per le 16,30 dal presidente, Giuseppe Forte. Giornata ad alta tensione, preceduta dalle polemiche dell'opposizione che, dopo aver chiesto la seduta straordinaria, non ha gradito la data: secondo le minoranze, riunire l'assise nel periodo di Ferragosto significa voler chiudere velocemente la questione, approfittando del periodo di ferie in cui l'attenzione verso la politica scende sensibilmente.

"La maggioranza - ha attaccato Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) - sfruttando le pieghe regolamentari e un comportamento scorretto del presidente Forte, ha ritenuto di convocare un Consiglio straordinario e urgente per domani sulla legalità. Saremo presenti per dare battaglia e favorire qualsiasi chiarimento possibile sull'operato della passata amministrazione, non per sostituirci alla magistratura, ma per ribadire che i vastesi, soprattutto i giovani imprenditori, vogliono che termini l'epoca dei favoritismi e delle clientele che hanno contraddistinto l'amministrazione passata".

Polemiche cui ieri ha risposto il sindaco, Francesco Menna: “Nel nome della massima trasparenza e chiarezza su cui ho improntato fin da subito il mio mandato da sindaco, come da richiesta dei consiglieri comunali di opposizione, ho sollecitato al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta straordinaria per parlare dell’inchiesta della magistratura sulla Giunta precedente della quale, lo ricordo ancora una volta, a tutt’oggi abbiamo informazioni solo da articoli di stampa”.

Menna ribadisce che "non abbiamo nulla da nascondere e possiamo affrontare a testa alta qualsiasi argomento. Le indagini sono ancora in corso, e non chiuse come dice qualcuno, senza contare che le inchieste vengono svolte dalla Procura e le sentenze vengono emesse dal Tribunale e non dalla politica o dagli organi di informazione. In ogni caso, nella sede istituzionale della sala consiliare chiariremo ogni dubbio delle minoranze. Confido in un dibattito costruttivo e invito la popolazione vastese a partecipare".

Prospero subentra a Desiati - La seduta si aprirà con la surroga di Massimo Desiati: l'ex candidato sindaco del centrodestra si è dimesso e ha lasciato la politica. In Consiglio comunale gli subentrerà Francesco Prospero, con 331 voti primo dei non eletti nella lista civica Progetto per Vasto-Desiati.