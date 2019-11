Torna a San Salvo marina l'appuntamento con la musica di Min&Mal. Per i fratelli sansalvesi Mario e Alessio Caterino ormai da qualche anno è diventata consuetudine organizzare un evento nella loro città durante la stagione estiva. La loro attività musicale li porta a girare il mondo ma l'appuntamento estivo sansalvese diventa il momento per ritrovarsi con gli amici e con gli appassionati della loro musica per far festa assieme.

Quest'anno sarà il lido Controvento, sul lungomare di San Salvo Marina, ad ospitare, il prossimo 27 agosto, la serata targata Min&Mal con la partecipazione di Delayz. Sarà una lunga serata, ad ingresso gratuito, all'insegna della musica e del divertimento.