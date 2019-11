Dopo un calciomercato estivo da otto in pagella, il Cupello Calcio si prepara ad affrontare il prossimo campionato in Eccellenza da protagonista. I ragazzi di mister Di Francesco stanno continuando la preparazione in vista del primo appuntamento stagionale, la sfida di Coppa Italia con il San Salvo del prossimo 28 agosto. Tornati a sudare da diverse settimane, i rossoblù potranno contare sui nuovi acquisti, tra tutti gli ex Vastese Calcio Nando Giuliano, Mattia De Fabritiis, l’ex biancazzurro Carlo Triglione, per non parlare delle importanti conferme come quella di Daniele Avantaggiato, Vincenzo Benedetti, Emidio Antenucci e Domenico Monachetti [LEGGI]- per citarne alcune.

Se da una parte le premesse per una stagione in Eccellenza da protagonista ci sono tutte, dall’altra l’infortunio di Alessandro Tarquini al perone preoccupa e non poco l’ambiente cupellese. L’attaccante, anche lui ex Vastese, si è operato proprio tre giorni fa e resterà lontano dai campi per almeno due mesi. In casa Cupello si cerca dunque un sostituto che possa non far sentire la mancanza di un giocatore importante come il lancianese Tarquini. Ieri pomeriggio test amichevole con la juniores della Vastese Calcio, terminata 3-0 a favore dei cupellesi, in gol rispettivamente con Giuliano, Maio e Di Virgilio. Al termine della gara ci siamo rivolti direttamente verso il mister Giuseppe Di Francesco il quale ha confermanto che quest’anno a Cupello ci sarà da divertirsi.