Dopo le esilaranti prime due edizioni, si svolgerà domenica 14 agosto a Tavenna (CB) la terza edizione della gara podistica non competitiva Corriamo per il luppolo, riservata a tutti i runners amanti della birra. L'happening sportivo e gastronomico, ideato ed organizzato da Fabio Zara (reduce dalla 100 km del Passatore) si correrà sulla distanza collaudata di 7,5 Km consistenti in tre giri panoramici all'interno della cittadina molisana. Caratteristica della gara è che ad ogni giro l'atleta dovrà bere un bicchiere di birra (0,2).

Saranno premiati i primi cinque assoluti sia nella sezione maschile che in quella femminile. Altri numerosi gadget saranno distribuiti tra i 150 (numero massimo di iscritti) partecipanti, che tra le vie del borgo molisano si daranno battaglia a suon di brindisi. Favorito assoluto della gara sarà ancora una volta Nicolino Zuzù Catalano, noto podista vastese amante della "bionda", giunto nella prima edizione al secondo posto mentre lo scorso anno è stato soltanto spettatore, in quanto infortunato, mentre ospite atteso sarà l'ultra maratoneta pugliese Domenico Martino che verrà a Tavenna appena dopo aver corso (alla Maratona di Curinga) la sua 100ª maratona.

Novità di questa edizione sarà l'estrazione tra tutti i partecipanti di fusti di birra da 5 litri come premio finale.

Pasqualino Onofrillo