40 edizioni fanno sì che un appuntamento si possa definire "storico". È il caso della sagra dell'agnello alla brace di Roccaspinalveti, evento ormai immancabile a ferragosto. La manifestazione di punta del centro dell'Alto Vastese oltre alla specialità culinaria (si parte a pranzo, dalle 12) prevede la presenza come ospite musicale del cantautore calabrese Santino Cardamone, protagonista in una delle ultime edizioni di X-Factor.

"Oltre alle bancarelle, musiche e balli locali che allieteranno i commensali fino a tarda notte – spiegano gli organizzatori – in prima serata si potrà assistere alla finale del torneo di calcetto locale ormai giunto alle 36ª edizione. Come accade da tempo, il menù sarà completato con un primo di pasta di casa al sugo di agnello. Accorrete, la nuova Pro Loco di Roccaspinalveti vi aspetta per offrirvi una serata in allegria e all'insegna dell'ottimo cibo".

INFO

347 0820375 (Daniele)