È partita da appena due settimane la nuova avventura della juniores nazionale della Vastese Calcio e, ieri pomeriggio, i ragazzi di mister Roberto Cesario sono scesi in campo sul sintetico di Cupello per un test amichevole contro gli uomini di mister Di Francesco. Al di là del risultato finale (3-0 a favore dei padroni di casa) [LEGGI], per i ragazzi vastesi è stato un buon modo per iniziare a carburare in vista dell’inizio del campionato. Domani altra amichevole, stavolta sul campo di via Stingi a San Salvo con il Vasto Marina (ore 16:00). Un gruppo, quello biancorosso, costruito in tempi record con tanti giovani prospetti e, finalmente, con un progetto serio alle spalle. Intanto oggi sono usciti i gironi ufficiali del campionato nazionale juniores. La Vastese è capitata in quello L insieme all'Avezzano, Chieti, L’Aquila, Pineto, San Nicolo’ Teramo, Monticelli, Campobasso, Olympia Agnonese, Madrepietra Daunia, Manfredonia e San Severo.

Da anni si è parlato di voler costruire un settore giovanile per permettere alla Vastese Calcio- e non solo- di poter far crescere e migliorare i propri giovani. Con l’accordo raggiunto con varie realtà locali (Virtus Vasto Calcio, Bacigalupo e Vasto Marina) questo potrà essere finalmente possibile. Ora il tempo ed il lavoro ci diranno se il futuro di questa realtà potrà essere roseo. Non è retorico ribadire che solo attraverso la crescita dei giovani, una società come la Vastese potrà trarre beneficio dal territorio. A confermarlo è stato anche il direttore del settore giovanile vastese Aldo Franceschini il quale, ai microfoni di zonalocale.tv, ha fatto il punto della situazione del cammino sino ad ora intrapreso.