L'abbattimento di un albero pericolante ha reso necessaria la temporanea chiusura, stamani, di metà carreggiata del viadotto Histonium di Vasto.

La polizia municipale ha vietato la circolazione in salita sulla corsia che dalla strada provinciale Istonia conduce a via dei Conti Ricci, così da consentire ai vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo di segare i rami che mettevano a rischi l'incolumità degli automobilisti.

Nella tarda mattinata la strada sarà completamente riaperta.