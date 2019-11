Una serata di festa per riabbracciare le tante persone che, dagli anni 70 ad oggi, hanno coltivato e continuano a coltivare la passione per la palla a spicchi. E' stata intitolata "Welcome back to Vasto Basket" la serata organizzata dalla società biancorossa al PalaBCC di via dei Conti Ricci. “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, infatti, dopo quaranta anni, per la prima volta, la grande famiglia della Vasto Basket si è ritrovata insieme per festeggiare l’amore e la passione che lega ciascuno di noi a questo sport", ha sottolineato il presidente Nicola Paglione.

Nel corso della serata, condotta da Stefania Renda, in segno di riconoscenza, sono state consegnate dal sindaco Francesco Menna, insieme agli assessori Antonio Del Casale e Luigi Marcello, targhe al merito sportivo a Giancarlo Spadaccini, Teodoro Spadaccini, Agostino Marino, Remo Salvatorelli, Francesco Tomassoni, Domenico Adorante, Linda Ialacci, Renato Racano, Don Mario Pagan e Pasquale Granata, tutte figure storiche del basket cittadino.

"Una serata dedicata ai valori dell’amicizia, del rispetto reciproco e del merito sportivo. Abbiamo voluto premiare – commenta Paglione – tutti i personaggi che hanno contribuito, negli anni, alla crescita e allo sviluppo del basket nel nostro territorio. Sono oltre quattrocento le famiglie che, ogni anno, sono coinvolte nelle nostre attività sportive e ai ragazzi che frequentano i nostri campi da gioco vogliamo continuare a donare un modello educativo fatto di solidarietà, integrazione e rispetto reciproco. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, in maniera del tutto volontaria, al successo di questo evento. Le lacrime di emozione sincera che ho visto sui visi di tante persone ripagano ciascuno di noi del lavoro fatto – conclude Nicola Paglione".