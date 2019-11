Cifre che confermano un territorio diviso tra costa ed entroterra con il reddito che diminuisce all'aumentare dell'altitudine. È lo scenario dipinto dall'analisi di zonalocale.it sul reddito medio pro capite del territorio basato sui numeri messi a disposizione di recente dal ministero dell'Economia e finanze (riferiti all'anno 2014) ed elaborati dall'azienda di raccolta e gestione dati Twig.

Se a livello nazionale è ribadita la netta contrapposizione tra Nord e Sud, su base locale, a una prima lettura, la mappa presenta colorazioni differenti tra costa e montagna che superano la caratterizzazione legata alla dimensione del comune. I "più ricchi" sono i vastesi con un reddito medio pro capite di 17.487 euro; segue, con un certo distacco –nonostante abbia sul proprio territorio una delle zone industriali più importanti della regione – San Salvo con 14.526.

Al terzo posto c'è la prima sorpresa. Con 13.868 euro c'è Celenza sul Trigno che supera Gissi (13.769), dove – come negli altri paesi limitrofi – si accusa evidentemente l'impoverimento della zona industriale, e gli altri Comuni più grandi della zona come Casalbordino (13.657) e Cupello (13.538).

Poi, a parte, qualche eccezione, le fasce di reddito medio ricalcano quelle geografiche. In quella media si posizionano le località del Medio Vastese, Lentella (13.330), Monteodorisio (13.314), San Buono (13.259) ecc. con Torrebruna a fare da eccezione (12.679), in quella bassa i comuni dell'Alto Vastese a esclusione di Furci (12.063): Fraine (12.245), San Giovanni Lipioni (12.111), Liscia (11.873), Guilmi (11.717) ecc.

I redditi medi pro capite più bassi si registrano Castelguidone (11.231), Montazzoli (11.015) e Schiavi d'Abruzzo (10.432). Dati, questi che sottolineano ancora una volta le difficoltà dei piccoli centri dell'entroterra; se non è quella di invertire la tendenza, la sfida è ammorbidire un divario così netto con le aree interne.

Vasto nello scenario nazionale si piazza al posto n. 3.493; in regione supera Lanciano (17.164). Tra le città capoluogo abruzzesi la più ricca è L'Aquila con 21.101 euro, poi Pescara (20.084), Chieti (19.107) e Teramo (18.889).

I DATI DEL VASTESE

Vasto 17487



San Salvo 14526



Celenza sul Trigno 13868

Gissi 13769

Casalbordino 13657

Cupello 13538

Lentella 13330

Monteodorisio 13314

San Buono 13259



Pollutri 12848

Fresagrandinaria 12747

Torrebruna 12679

Dogliola 12595

Palmoli 12541

Scerni 12519

Tufillo 12425

Casalanguida 12407

Castiglione Messer Marino 12375

Carpineto Sinello 12333

Carunchio 12245

Fraine 12245

San Giovanni Lipioni 12111

Furci 12063



Liscia 11.873

Guilmi 11717

Roccaspinalveti 11331

Castelguidone 11231

Montazzoli 11015



Schiavi d'Abruzzo 10432