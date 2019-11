Stavolta viene dal Regno Unito un interessante riconoscimento alla bellezza di Vasto. E' il quotidiano The Daily Telegraph, a stilare, nell'edizione online www.dailytelegraph.co.uk, la classifica delle dieci località bealneari migliori d'Italia, assegnando a Vasto il settimo posto.

Ponendo Vasto addirittura al di sopra di Ischia, lo storico organo d'informazione londinese scrive che "con le sue interminabili spiagge di sabbia bianca, la Riviera Adriatica dell'Italia merita di essere esplorata al di là dei resort di Rimini e Riccione".

Il Telegraph descrive Vasto come il "luogo di nascita di Gabriele Rossetti, padre di Dante Gabriel e Christina Rossetti" e come "un luogo elegante", in cui visitare "la Riserva naturale di Punta Aderci" e assistere al "Siren Festival".