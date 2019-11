Con un occhio alle previsioni meteo (che comunque non pregiudicheranno lo svolgimento della manifestazione) è scattato il conto alla rovescia per l'appuntamento con Paint my Run, "la corsa più colorata d'Italia". Una gara non competitiva di 5 km. nel centro di Vasto a suon di polveri colorate, musica e divertimento. Ritrovo fissato alle 16 di domani, 11 agosto, nel piazzale del Conad Superstore di via Cardone, dove avverrà la consegna di pettorali e kit gara (con polveri colorate e acqua). Si partirà alle 18 e, percorrendo le strade della città, si arriverà al Parco Muro delle Lame, dove poi si terrà la serata di festa "Color Festival - Paint My Run".

La mappa della gara [GUARDA]

L'evento è organizzato dall'associazione Beach Sportclub Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione dell'ASD Podistica Vasto e di An DJ che animerà la serata presso il Parco Muro delle Lame e la partnership di Conad Superstore Vasto. Nelle scorse settimane in tantissimi si sono iscritti per partecipare ad un appuntamento che, in tutti i luoghi d'Italia dove viene organizzato, è sempre una gran festa.