"Dalla tarda sera del 10 agosto e per le successive 24-30 ore sono previsti rovesci, temporali, grandinate, fulmini e raffiche di vento". E' l'allerta meteo diramato oggi dal vice prefetto di Chieti, Giovanni Giove.

Vigili del fuoco, forze dell'ordine, 118 e protezione civile pronte a intervenire in tutta la provincia per eventuali emergenze.

Sulla costa vastese attorno alle 22 ha cominciato a piovere a dirotto. Si raccomanda di non mettersi in viaggio, tranne che in caso di necessità.