Domani, giovedì 11 agosto, alle 16,30, oppure in seconda convocazione venerdì alla stessa ora. Convocato ufficialmente dal presidente, Giuseppe Forte, il Consiglio comunale straordinario chiesto dalla minoranza per discutere dell'inchiesta giudiziaria riguardante l'organizzazione degli eventi estivi del 2013.

Lo conferma il comunicato diramato stamani dallo staff del sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Nel nome della massima trasparenza e chiarezza su cui ho improntato fin da subito il mio mandato da sindaco, come da richiesta dei consiglieri comunali di opposizione, ho sollecitato al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta straordinaria per parlare dell’inchiesta della magistratura sulla Giunta precedente della quale, lo ricordo ancora una volta, a tutt’oggi abbiamo informazioni solo da articoli di stampa”.

Menna ribadisce che "non abbiamo nulla da nascondere e possiamo affrontare a testa alta qualsiasi argomento. Le indagini sono ancora in corso, e non chiuse come dice qualcuno, senza contare che le inchieste vengono svolte dalla Procura e le sentenze vengono emesse dal Tribunale e non dalla politica o dagli organi di informazione. In ogni caso, nella sede istituzionale della sala consiliare chiariremo ogni dubbio delle minoranze. Confido in un dibattito costruttivo e invito la popolazione vastese a partecipare".