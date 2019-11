Un Aragona pieno come non si vedeva da tempo ha accolto l'amichevole tra Vastese Calcio e Pescara. Era la prima uscita stagionale dei biancorossi, neopromossi in serie D, davanti al loro pubblico e la sfida con i biancazzurri di Massimo Oddo, in preparazione per iniziare il campionato di serie A, ha contribuito di certo a creare un clima di festa. Alla fine della serata la società biancorossa ha indicato in 4500 gli spettatori presenti allo stadio. Nonostante la differenza di categoria tra le due formazioni, sul prato dell'Aragona (che mostrava gli evidenti benefici della cura-Montanaro dopo mesi di quasi impraticabilità) si è vista una buona sfida.

Gli uomini di mister Colavitto sono scesi in campo molto concentrati e desiderosi di fare una buona figura ma soprattutto di continuare nel percorso di crescita iniziato nel ritiro di Castelmauro. Il risultato al termine dei 90 minuti ha premiato il Pescara, con la rete di Del Sole (subentrato all'infortunato Nicastro) al termine del primo tempo, il gol di Cristante e una nuova rete di Del Sole nella ripresa.

Al termine della partita la Vastese ha raccolto l'applauso della curva d'Avalos che, per tutta la partita, ha applaudito e incitato i giocatori in campo. Buona anche la rappresentanza di tifosi biancazzurri, ospitati dalla curva Tobruk. Soddisfatti i dirigenti biancorossi per la grande affluenza e l'ottimo clima di sportività sia in campo che sugli spalti con l'auspicio che i "numeri" visti stasera possano accompagnare anche la prossima avventura in serie D.

Segue servizio video.