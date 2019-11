Notte Magica a Cupello il 12 agosto. Dalle ore 21.00, nella zona centrale del paese divertimento e tanta magia: spettacoli per bambini in piazza Garibaldi, artisti di strada, trampolieri, spettacolo di danza aerea e fuoco, lancio delle lanterne, gruppi musicali, Dj set e street food tutti per la seconda edizione della manifestazione. Organizzata dal Comune di Cupello, all'iniziativa collaborano il Bar Silvestri, Art Café, Bar Boreave, Café Madame, la Locanda Degli Artisti e la Pro Loco Cupello.