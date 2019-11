“ Moltissime presenze di appassionati di rock’n’roll e non. Molta la gente venuta da fuori. Concerti, balli e tanto divertimento... il tutto contornato dalla presenza del vintage market e della fiera del disco che hanno attirato moltissimi curiosi. Possiamo dire che siamo davvero soddisfatti”, così commentano gli organizzatori le sesta edizione del Summer Vintage che si è tenuta questo weekend a San Salvo.

Sul palco dell’evento rock’n’roll si sono alternate band nazionali ed internazionali, tra cui Legacaster, ipnotico musicista e cantante che ha proposto un autentico tributo ai grandi interpreti degli anni '50 come Don Woody, Grady Martin e Johnny Burnette e l’eclettica cantautrice Texas Martha che si è esibita in una miscela tutta americana di country, blues, rock’n’roll e folk.Ben sei le band Italiane presenti: Don DiegoTRio; i Jump Aces, i Jumpin Up, Same Old Shoes, Bad Riders e gli Halfchicken.

E all’interno del festival del rock’n’roll si è tenuta la seconda edizione di Records Rumble, fiera del disco, cd e vinile, con standisti provenienti da tutta Italia.

“La vera protagonista è stata, come sempre, la musica di qualità – ribadiscono gli organizzatori dell’associazione Musicbox – tanta la soddisfazione degli artisti nazionali ed internazionali intervenuti al festival e tanto anche l’entusiasmo di noi organizzatori che non vediamo l’ora di rimetterci a lavoro per la prossima edizione del Summer Vintage Rock'n'Roll!".