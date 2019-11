Torna anche quest'anno a Scerni l'appuntamento con i saperi e i sapori della transumanza tra "Li ruelle di lu' paese". Le caratteristiche vie del borgo di Scerni ospiteranno nei giorni 11 e 12 agosto stand enogastronomici nel segno della tradizione ed eventi musicali di ogni genere. L'appuntamento è organizzato dal Comune e della Pro Loco di Scerni e, nelle passate edizioni, ha ottenuto grande successo conquistando i visitatori grazie alla bontà e la varietà dei piatti proposti.

Si va dalla "celebre" ventricina proposta in più versioni, passando per pasta fatta in casa (come n'durciullune o ravioli), arrosticini, carne, baccalà e peperoni e tanti altri piatti tra cui le tipiche lumache alla scernese. E poi l'intrattenimento musicale che sarà diverso per le due serate. L'11 ci saranno Lu Battocchio, Blue Spirit, I Fermentati, Bruja Trio, Brividi jazz bossanova, A voce e nott. Il 12 spazio a Lu Sol Allavate, Piccola undeground orchestra, Fuori su cauzione, Bisbetica beat e El Duende.

