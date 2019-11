Tutto pronto per l’amichevole di ‘lusso’ della Vastese con il Pescara Calcio che si terrà questa sera (ore 20:30) allo Stadio Aragona. I ragazzi di mister Colavitto, dopo il ritiro a Castelmauro, terminato con un’amichevole vinta senza problemi con il Vasto Marina (7-0), potranno confrontarsi con una realtà di serie A e continuare la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione in attesa dell'ufficialità dei gironi di serie D. Per quanto riguarda la gara in programma questa sera, ci si aspetta una buona cornice di pubblico dopo una prevendita dei biglietti che ha registrato adesioni consistenti. È ancora possibile comprare il biglietto della partita presso il botteghino Stadio Aragona dalle 16:00 in poi. (Non pagano i ragazzi al di sotto dei 12 anni).

L'ingresso del pubblico, sia per la curva che per la tribuna, avverrà dai cancelli di via San Michele.

Quella con il Pescara sarà l’ultima amichevole per i biancorossi. Per la Vastese sono stati giorni di lavori intensi che hanno dato a mister Colavitto e al suo staff il materiale sul quale lavorare per tutta la stagione. Gli ultimi acquisti del mercato [LEGGI] sono arrivati, anche se qualche altra novità potrà esserci nei prossimi giorni. Lo sguardo in casa Vastese è rivolto alla prima sfida di Coppa Italia e all’inizio della stagione in serie D. Questa sera sarà interessante vedere come si comporteranno gli uomini di Colavitto messi di fronte alla formazione di Massimo Oddo.