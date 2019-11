32ª edizione per la Sagra dei cavatelli con la salsiccia di Tufillo. L'apprezzata manifestazione culinaria si terrà nel centro storico del paese giovedì 11 agosto. I volontari della Pro Loco sono impegnati nella preparazione a mano della tipica pasta che l'11 sarà accompagnata dal sugo con la salsiccia.

Come sempre non mancherà la musica a far da cornice alla serata: nella prima parte si esibiranno i Vintage, poi il dj set di Giuseppe Masciale.