E' stato avvertito anche dalla popolazione del Vastese il terremoto che, otto minuti prima delle 22, si è scatenato in Molise.

La sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato un sisma di magnitudo 3.7 alle 21,52 a 22 chilometri di profondità e con epicentro nella zona compresa tra Larino, Casacalenda e Montorio nei Frentani.

La scossa è stata chiaramente avvertita non solo nell'entroterra vastese, data la vicinanza all'area in cui è avvenuto il movimento tellurico, ma anche sulla costa. Quando la terra ha tremato, anche a Vasto e San Salvo molte persone, spaventate, sono scese in strada.

Nei Comuni molisani dell'area interessata dalla scossa sono in corso le verifiche tecniche. Al momento non si registrano rilevanti criticità.