Un ordine di carcerazione nei confronti di un ventenne di Vasto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di via Bachelet.

"Nei giorni scorsi - si legge in un comunicato del vice questore Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato - personale della Polizia di Stato, ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale dei Minori dell’Aquila nei confronti di un giovane, originario di Vasto, oggi 20enne, ritenuto responsabile di due furti aggravati, commessi in concorso con un complice nel 2012, in Montesilvano, località in provincia di Pescara.

In particolare" il ventenne, "unitamente ad un pluripregiudicato, si rese responsabile di alcuni furti in abitazioni.

Il giovane infatti, nonostante la giovane età, ha a proprio carico numerosi precedenti, proprio per reati contro il patrimonio, ma anche per ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e guida senza patente, perché mai conseguita.

Dovendo espiare sei mesi di reclusione, nei suoi confronti è stato emesso l’ordine di custodia cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale di Vasto".