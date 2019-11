Ci sono solo due Pro Loco del Vastese tra le 70 associazioni finanziate dalla Regione con i fondi previsti dallo Strumento di attuazione diretta del PAR-FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea Azione 1.3.1.b (1.888.553,69 euro totale, di cui 826.272,26 euro di risorse PAR e 1.062.281,42 euro di risorse co-finanziamento). Ad aggiudicarsi i finanziamenti nel nostro territorio sono le Pro Loco di Guilmi e Scerni. Alla prima andranno 7.500 euro, alla seconda 7.208.

La graduatoria approvata nella seduta di giunta regionale del 2 luglio scorso vede le provincia di Teramo in testa per numero di associazioni finanziate: 26 per 311.746 euro totali seguita da quella dell'Aquila con 19 Pro Loco per 242.963 euro; poi la provincia di Chieti con 18 finanziamenti per un totale di 180.784 euro e Pescara con 6 associazioni per un importo complessivo di 76.534.