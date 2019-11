Dopo aver ufficializzato il riassetto societario con a capo Matteo Corrado, la scuola calcio Aquilotti San Salvo in questi giorni ha definito gli accordi con lo staff tecnico che si occuperà del settore giovanile per quanto riguarda i campionati a 11.

Alla guida della categoria Allievi ci sarà Simone Di Santo, per lui ritorno in rossoblù, dopo l’esperienza del 2009/2010. Nelle ultime stagioni il tecnico ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nel campionato di Eccellenza Abruzzese con la Vastese Calcio e con il Vasto Marina, lo scorso anno ha avuto una esperienza sulla panchina del Gissi in Prima Categoria.

Per la categoria Giovanissimi è stato riconfermato Roberto Rossi, fondatore e responsabile degli Aquilotti San Salvo insieme ad Orazio Piermattei, con esperienza ventennale da allenatore e da tecnico-educatore nella scuola calcio. La categoria esordienti 2004/2005 sarà affidata a Massimo De Ninis, nonostante aver superato la matura età di 40 anni, non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo, centrocampista-allenatore del Lentella Calcio nell’ultima stagione, dove ha raggiunto la finale play-off.

"Uno staff di assoluto valore, per gli Aquilotti San Salvo, nel quale credo fermamente afferma – Orazio Piermattei, responsabile del settore giovanile – Si tratta di tecnici affermati, reduci da importati esperienze, che hanno creduto nel nostro progetto. Il nostro primo obiettivo? Valorizzare il nostro patrimonio. Dalle attività di base agli allievi, coinvolgeremo tanti ragazzi. Un patrimonio umano e tecnico che merita di essere adeguatamente valorizzato ed esaltato. A breve definiremo anche lo staff dei tecnici-educatori che si occuperanno delle attività di base, precisamente delle categorie dei Piccoli Amici, dei Pulcini e degli esordienti a 7”.