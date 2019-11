Novità assoluta del cartellone estivo dell’Alto Vastese, grazie all’associazione sportiva “Auro D’Alba” di Schiavi di Abruzzo che organizza, per il 13 agosto prossimo, una inedita gara di tiro alla sagoma.

"È la prima gara sportiva organizzata dalla neonata associazione sportiva Auro D’Alba che è operativa solo da poche settimane. – spiegano gli organizzatori dell’evento – La gara si svolgerà sui campi da tiro in località Monte Pizzuto, ad oltre mille metri di altitudine. È prevista una gara per i fucili ad anima liscia a cinquanta metri, su sagoma fissa, e altre gare per le carabine, con e senza ottiche di puntamento, a cento metri, con eventuale spareggio a duecento metri. Premiazioni previste per tutte e tre le categorie".

INFORMAZIONI

328 2757011

340 9684917

331 3631341