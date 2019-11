Inizia il 10 agosto il programma estivo della Pro Loco di Fraine. Nel piccolo borgo dell'Alto Vastese si comincerà con la passeggiata ecologica per poi passare al teatro, al gusto e al divertimento.

Evento di punta resta Fragine medievale in programma il prossimo 17 agosto. Giunta alla 12ª edizione, l'evento coinvolgerà tutto il centro storico nella rievocazione storica durante la quale non mancheranno i piatti tipici. Sbandieratori e figuranti in costume medievale daranno vita a rappresentazioni itineranti che nelle edizioni precendenti sono riuscite ad attrarre numerosi turisti (in basso il video dell'edizione 2015).