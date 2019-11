Continua a far discutere la realizzazione della palestra polifunzionale a servizio della scuola di via Ripalta a San Salvo. La nuova struttura chiuderà via Della Robbia e alcuni cittadini avevano già espresso il proprio disappunto per gli eventuali disagi dovuti alle modifiche alla viabilità [LEGGI]; da allora è nata anche una petizione per convicere il Comune a cambiare progetto. I residenti, oltre al progetto, contestavano all'amministrazione anche la mancata comunicazione di quanto in cantiere.

Ora l'argomento approderà in consiglio comunale. I membri di San Salvo Democratica – Angelo Angelucci, Gabriele Marchese e Domenico Di Stefano – hanno presentato una mozione con la quale si chiede al sindaco Tiziana Magnacca di rivedere il progetto e cercare soluzioni alternative.

"Constatato che con l'approvazione della sopra richiamata variante si chiude al traffico via Luca Della Robbia – scrivono – creando innumerevoli disagi ai residenti e non solo ad essi; appreso che numerosi cittadini hanno sottoscritto una petizione protocollata agli atti del Comune contro la chiusura della suddetta strada; ritenuto che vi possono essere soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della sopra richiamata palestra; valutato che tale decisione riporterebbe serenità ed armonia nel quartiere, evitando inutili e costosi contenziosi; impegnano il sindaco e la Giunta Municipale ad attivarsi, predisponendo gli atti propedeutici e dando mandato ai tecnici incaricati al fine di studiare soluzioni alternative atte alla non interruzione della strada".