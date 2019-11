Si è tenuto sabato 6 agosto 2016 ore 21.15 il Concerto di Musica Rinascimentale del Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta nella Sala della Cornice di Palazzo d’Avalos a Vasto.

Il Coro Stella Maris ed il Gruppo Strumenti e Danze del Rinascimento hanno proposto il programma:

T. Arbeau Belle qui tiens ma vie, C. Janequin Ce mois de may, F. Caroso Spagnoletta (danza), J. Bennet Weep, Henry VIII Pastime, O. di Lasso Matona mia cara, G. Mainerio Schiarazula Marazula (danza), P. Attaignant Tourdion, P. Certon Je ne l’ose dire, A. Willaert Vecchie letrose, J. Playford Parson’s Farewell (danza), T. Morley Now is the month, Anon. Vesame y abracame, O. Vecchi So ben mi c’ha bon tempo.

Il numeroso e attento pubblico ha molto apprezzato i brani e le musiche proposte, molto ammirati anche i vestiti rinascimentali indossati dalle coriste che hanno eseguito danze d’epoca nella bellissima ambientazione del “Salone della Cornice” di Palazzo d’Avalos che ha molto contribuito a ricreare un magico ambiente di Corte.

Le musiche sono state eseguite con strumenti (ricostruzioni) dell’epoca suonati da Marco Bassi (clavicymbalum), Peppino Forte (vihuela de mano), Paola Stivaletta e Isabel Pacheco (viola da gamba), Roberto D’Alessandro ( tamburo), Giuseppe Zinni (cembalo).