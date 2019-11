Si svolgerà martedì 9 agosto il Dusk Festival, un'intera giornata dedicata alla musica inedita. Dall'alba al tramonto in una delle location più suggestive d'Italia, la spiaggia di Punta Penna nella riserva naturale di Punta Aderci. Un palcoscenico naturale che ospiterà tanti concerti live e jam session con numerosi artisti e strumenti inusuali regalando un percorso intenso di suoni, natura ed emozioni. Si ascolterà buona musica e si potranno fare colazione, pranzo e cena assieme. "Troverete tutto nell'area attrezzata - spiegano i promotori del Dusk Festival -. In cambio chiediamo, oltre alla vostra partecipazione, un'offerta per contribuire alle spese organizzative. L'offerta è libera , quindi sentitevi liberi di dare la somma che ritenete opportuna! Sono consigliati indumenti per ripararsi dal vento, sia per il concerto all'alba che al concerto del tramonto. Ringraziamo in anticipo tutti quelli che verranno a trascorrere un po' di tempo insieme a noi!".

L'organizzazione è curata dai Bluster of Peace in collaborazione con VastoScienza, Nicola Sallese e Riserva di Punta Aderci.

[Bluster of Peace e Miryam Conte - autori e interpreti della colonna sonora de 'Il cuore di Vasto per i capodogli' - GUARDA]

Il programma

6.00 DM2 Handpan & Percussion Live Set

Loris Baccalà e Federico Occhiodoro

7.00 Colazione (offerta dagli organizzatori)

7.30 Sunrise Jam Session

aperta a tutti

12.30 Pranzo (offerto dagli organizzatori)

15.30 Fabio Ferruccio Guitar

16.00 Francesco Valente Fingerstyle acoustic guitar solo

16.30 Afternoon Jam Session

con la partecipazione di Luigi Ciancaglini, Davide Marcone,

Pierluigi Garone e Marco Muratori

18.30 Massimo di Pierro "Country Love" Fingerstyle acoustic

guitar solo

19.00 Duo Matarko + aperitivo cenato (offerto dagli organizzatori)

Francesco Muratori e Mattia Battistini

20.30 Bluster Of Peace e Miryam Conte

Handpan, guitar & voice acoustic live set