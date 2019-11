Il comitato regionale Abruzzo della Figc ha reso noto i gironi del campionato di calcio di Prima categoria. Le formazioni vastesi, come ormai accade da anni, si trovano nel girone B.

Sette le compagini del territorio che quest'anno disputeranno il campionato di Prima: Fresa, Real Montazzoli, Real Porta Palazzo, Roccaspinalveti, Scerni, Sporting San Salvo e Trigno Celenza.

Il debutto assoluto sarà quello del Real Porta Palazzo che si è aggiudicato la promozione ai play off [LEGGI]; i gialloneri ritroveranno i rivali del Paglieta che ha vinto lo scorso campionato di Seconda. Mancherà invece il Montalfano che, dopo la prima esperienza nella categoria (terminato a qualche punto di distanza dalla quota play off), ha deciso di ripartire dalla Terza [LEGGI]. Tra le altre, sicuramente Scerni e Sporting San Salvo cercheranno di bissare l'ottima stagione passata conclusasi ai play off. Non c'è, infine, lo Sporting Vasto che aveva chiesto il ripescaggio in Prima.

IL GIRONE B

Fresa Calcio

Guastameroli

Marcianese

Ortona Calcio

Paglieta

Piazzano

Real Montazzoli

Real Porta Palazzo

Roccaspinalveti

S. Vito 83 Ldn

Scerni

Sporting San Salvo

Tollese Calcio

Tre Ville

Trigno Celenza

Virtus Ortona Calcio 2008