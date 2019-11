Intervento dell'eliambulanza a San Giovanni Lipioni per soccorrere un clicista vittima di una caduta. L'incidente è avvenuto su un percorso sterrato tra Torrebruna e San Giovanni; l'uomo è caduto con la mountain bike riportando diverse ferite.

Gli amici del ciclista 59enne (originario del paese dell'Alto Vastese, ma residente a Bologna) hanno allertato il 118 che è arrivato da Castiglione Messer Marino sul luogo dell'accaduto. I sanitari hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza da Pescara che è atterrata nel campo sportivo del comune dove nel frattempo il 59enne era stato portato in ambulanza; si sospettano diverse fratture. L'elicottero ha trasportato l'uomo a Chieti.

Gli amici del ciclista ringraziano l'operatore del 118 Mario Felice Grosso per il tempestivo intervento e per aver compreso subito la gravità della situazione.