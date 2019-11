Si svolgerà domani, martedì 9 agosto, a partire dalle 19 al PalaBCC di via dei Conti Ricci l'evento “Welcome back to Vasto Basket”, organizzato dalla società biancorossa. La serata sarà presentata dalla giornalista sportiva Stefania Renda ed avrà come special guest Pasquale Granata, figura storica del Basket vastese. La musica del dj Nicola Ciccotosto accompagnerà tutti i partecipanti che potranno cenare con lo street food nelle aree attrezzate all’interno dell’area del Pala BCC.

"La serata è dedicata a tutti coloro che, dal 1971 anno di fondazione della Vasto Basket, sino ai giorni nostri, hanno vissuto l’ambiente del Basket cittadino e hanno contribuito, con la loro partecipazione, alla crescita e allo sviluppo di questo sport - spiega il presidente Nicola Paglione -. Un’occasione unica per rivedere vecchi compagni di squadra, capitani, allenatori e presidenti che negli anni si sono succeduti nella grande famiglia della Vasto Basket. La serata è aperta a tutti, alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini, agli uomini e alle donne che amano questo sport e a tutti quelli che vogliono entrare in contatto con una realtà sportiva ispirata ai valori del merito, del rispetto reciproco, della lealtà e della sana ambizione".