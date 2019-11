Chi controlla la vendita di alcool a minori? È la riflessione di una madre che ci ha inviato la seguente mail.

"Gentile redazione chi scrive è una madre vastese di un adolescente. Anche questa sera come ogni anno ci sarà l'appuntamento della Notte Rosa. Con mio grande rammarico risalendo da Vasto Marina ho visto già essere posizionate le spillatrici della birra. E ho fatto una tristissima riflessione su quello che offriamo ai nostri figli, alcool a volontà e ancora alcool e pochissimo altro.

Si fa un gran parlare del divieto di vendere alcool ai giovanissimi, ma tutti lo fanno e nessuno controlla. Io da parte mia, come tanti genitori, cerco di informare mio figlio sulla pericolosità di tutto ciò. Mi ascolterà, non so. Io invito ad una riflessione su tutte quelle tristissime spillatrici di birra e su tutte quelle rivendite di alcool davanti ai locali senza controllo alcuno se non le raccomandazioni spesso inascoltate dei genitori.

Grazie dello sfogo, una madre preoccupata".